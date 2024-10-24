Brezilya'da öldü sanılan bebek tabutta dirildi. Aile 24 saat içerisinde ikinci şoku yaşadı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Brezilya'da öldü sanılan bebek tabutta dirildi. Aile 24 saat içerisinde ikinci şoku yaşadı

Brezilya'da öldü sanılan 8 aylık bebek cenaze sırasında dirildi. Hemen hastaneye kaldırılan bebek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Brezilya'nın Correia Pinto kentinde, cenaze töreni sırasında tabutunda hareket eden 8 aylık Kiara Crislayne de Moura dos Santos, acilen hastaneye kaldırıldı. Ancak ne yazık ki, yapılan müdahalelere rağmen bebek kurtarılamadı.

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The Mirror'da yer alan habere göre, 19 Ekim'de Faustino Riscarolli Hastanesi'ne kaldırılan Kiara'nın, doktorlar tarafından nefes almadığı ve kalp atışının olmadığı tespit edilerek ailesine ölüm haberi verilmişti. Ölüm haberinden sadece iki saat sonra cenaze levazımatçısı, bebeğin cenazesini morgdan alarak cenaze hazırlıklarına başladı.

KENDİSİNE UZATILAN ELİ SIKICA TUTTU

Cenaze töreni akşam saat 19:00'da başladı. Acılı aile, taziyeleri kabul ederken, bir katılımcı tabutun içinde Kiara'nın hareket ettiğini fark etti. Tören durdurularak, bebeğin yanına koşan bir yakını, Kiara'nın kendisine uzatılan eli sıkıca kavradığını gördü.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Kiara'nın nabzının hâlâ attığını tespit etti ve bebek, 16 saat sonra ölü ilan edildiği hastaneye tekrar götürüldü.

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Yerel medyada yer alan haberlere göre, bebeğin oksijen doygunluk seviyesi yüzde 84'dü, götürüldüğü hastanede yoğun bakım servisine alındı ancak kalbinin tekrar durduğu bildirildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Minik bebeğin ailesi, 24 saat içinde çocuklarını ikinci kez kaybetmenin acısıyla sarsılırken, baba Cristiano Santos, “Zaten yıkılmıştık. Sonra biraz umut geldi, ama sonra bu oldu,” diyerek yaşadığı derin üzüntüyü dile getirdi.

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Hastane, bebeğin yanlışlıkla 'ölü' ilan edildiğini kabul ederek aileden özür diledi. Olayla ilgili soruşturmanın 30 gün içinde tamamlanacağı açıklandı.

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