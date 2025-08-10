Brezilya’da pamuk kamyonuyla otobüs çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / DHA
Brezilya’da pamuk kamyonuyla otobüs çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Brezilya’da pamuk yüklü kamyonla yolcu otobüsünün kafa kafaya çarpışması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 45 kişi yaralandı.

Brezilya’nın Mato Grosso eyaletinde meydana gelen trafik kazasında yolcu otobüsü ile pamuk yüklü kamyon kafa kafaya çarpıştı. Yerel basında yer alan bilgilere göre, Cuiabá kentinden yola çıkan ve Sinop’a gitmekte olan yolcu otobüsü, Lucas do Rio Verde kasabası yakınlarında karşı şeride geçerek pamuk tohumu taşıyan kamyonla çarpıştı.

brezilya1.jpeg

Federal Karayolları Polisi (PRF), kazada 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 45 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Yaralılardan 11’inin durumu ağır, 26’sı orta, 8’i ise hafif olarak bildirildi. Kamyon şoförü hafif yaralanırken, otobüs şoförü Edmilson Ferreira’nın kolu kesilmek zorunda kaldı ve sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

brezilya2.jpeg

Emniyet Müdürü Francisco Élcio Lima Lucena, otobüs şoförünün 10 saat boyunca direksiyon başında olduğunu ve yorgunluk nedeniyle karşı şeride geçerek kazaya neden olduğunu belirtti. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

brezilyada-otobus-kazasi-11-olu-45-ya-857290-254324.jpg

Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı. Yetkililer, kazanın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalarını sürdürüyor. Brezilya’da yaşanan bu trajik olay, trafik güvenliği konusundaki ihmalleri bir kez daha gündeme getirdi.

brezilya.jpeg

brezilya3.jpeg

Son Haberler
Dolunay, Van Gölü’nü süsledi
Dolunay, Van Gölü’nü süsledi
Büyük sürpriz! Eski defter açıldı, Uğurcan Çakır için flaş gelişme
Büyük sürpriz! Eski defter açıldı, Uğurcan Çakır için flaş gelişme
Yunanistan’da Atina yakınlarındaki orman yangını can aldı!
Yunanistan’da Atina yakınlarındaki orman yangını can aldı!
İstanbul’daki dolunay manzarası nefesleri kesti
İstanbul’daki dolunay manzarası nefesleri kesti
Antalya'da turistlere kaza şoku: 5'i Hollandalı 6 yaralı
Antalya'da turistlere kaza şoku: 5'i Hollandalı 6 yaralı