Brezilya’da pamuk kamyonuyla otobüs çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Brezilya’nın Mato Grosso eyaletinde meydana gelen trafik kazasında yolcu otobüsü ile pamuk yüklü kamyon kafa kafaya çarpıştı. Yerel basında yer alan bilgilere göre, Cuiabá kentinden yola çıkan ve Sinop’a gitmekte olan yolcu otobüsü, Lucas do Rio Verde kasabası yakınlarında karşı şeride geçerek pamuk tohumu taşıyan kamyonla çarpıştı.

Federal Karayolları Polisi (PRF), kazada 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 45 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Yaralılardan 11’inin durumu ağır, 26’sı orta, 8’i ise hafif olarak bildirildi. Kamyon şoförü hafif yaralanırken, otobüs şoförü Edmilson Ferreira’nın kolu kesilmek zorunda kaldı ve sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Emniyet Müdürü Francisco Élcio Lima Lucena, otobüs şoförünün 10 saat boyunca direksiyon başında olduğunu ve yorgunluk nedeniyle karşı şeride geçerek kazaya neden olduğunu belirtti. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı. Yetkililer, kazanın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalarını sürdürüyor. Brezilya’da yaşanan bu trajik olay, trafik güvenliği konusundaki ihmalleri bir kez daha gündeme getirdi.