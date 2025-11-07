Formula 1’de sezonun 21. ayağı olan Brezilya Grand Prix’si öncesinde sprint sıralama turları tamamlandı.

McLaren’in İngiliz pilotu Lando Norris, 1:09.243’lük derecesiyle sıralama turlarının en hızlı ismi olmayı başardı.

Norris’in ardından Mercedes’in genç pilotu Andrea Antonelli, sadece 0.097 saniyelik farkla ikinci sırayı elde etti. İlk üç sırayı ise bir diğer McLaren sürücüsü Oscar Piastri kaptı.

Mercedes pilotu George Russell dördüncü, Aston Martin’den Fernando Alonso ise beşinci sırada yer aldı. Max Verstappen ise altıncı sırayla yetinmek zorunda kaldı.

Brezilya GP’si sprint yarışı, Cumartesi günü saat 17.00’de (TSİ) koşulacak.