O ülkede şarj cihazı olmayan telefonlar satılmayacak. Bir süre önce de iPhone satışı yasaklanmıştı

ShiftDelete.net'te yer alan bilgilere göre; Apple şarj cihazlarını kutulardan çıkarmıştı. Bazı ülkeler de bu duruma ambargo koymuş ve Apple satışını yasaklamıştı. Örneğin Brezilya’da perakende mağazalardan iPhone’lara el koymaya karar vermişti.

Rapora göre, iPhone’lara operatör mağazalarında ve yetkili Apple satıcılarında el konuldu. Alınan kararda kutuda şarj cihazı bulunmayan tüm iPhone modellerinin yasaklandı. Apple, aksesuarları iPhone 12 ile ücretsiz olarak göndermeyi bıraksa da, şirket ayrıca iPhone 11’i dee şarj cihazı olmayan yeni, daha kompakt bir kutu ile güncellemişti.

Apple Brezilya, hükümetten nihai karar alınana kadar ülkede akıllı telefon satışına izin verilmesini istedi. Diğer yandan bazı yetkililer Apple’ın herhangi bir tüketici hakkını ihlal etmediğine inandığını belirtti.