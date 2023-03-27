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Brezilya'da sel ve toprak kaymalarında 6 kişi hayatını kaybetti

Brezilya'nın kuzey eyaletlerinde, şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 6 kişi yaşamını yitirdi.

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 22:11
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Brezilya'da sel ve toprak kaymalarında 6 kişi hayatını kaybetti

Brezilya'da sel ve toprak kaymalarında 6 kişi hayatını kaybetti
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Ülkenin Acre, Amazonas, Para, Rondonia, Tocantins ve Maranhoa eyaletlerinde, son 1 haftadır etkili olan sağanaklar nedeniyle bazı kentlerde Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edildi.

Yetkililer, sel ve toprak kaymalarında şimdiye kadar 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 50 bini aşkın kişinin ise durumdan olumsuz etkilendiğini bildirdi.

Ulusal Meteoroloji Enstitüsünden yapılan açıklamada, yağışların devam edeceği belirtilerek, şiddetli fırtına uyarısı yapıldı.

Sivil Savunma, 2 bin 500 kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını ve özellikle Acre eyaletine acil yardım ulaştırılması gerektiğini duyurdu.

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde, geçen ay şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 65 kişi yaşamını yitirmişti. (AA)

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