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Brezilya'da genel seçimler için oy verme işlemi başladı

Brezilya'da ülkeyi gelecek 4 yıl yönetecek devlet başkanı ile yardımcısının belirleneceği genel seçimler için halk oy kullanıyor.

Haber Giriş: 2 Ekim 2022 Pazar - 15:50
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Brezilya'da ülkeyi gelecek 4 yıl yönetecek devlet başkanı ile yardımcısının belirleneceği genel seçimler için halk oy kullanıyor

Brezilya'da genel seçimler için oy verme işlemi başladı
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Brezilya Yüksek Seçim Mahkemesi verilerine göre, 156 milyon 454 bin kayıtlı seçmen, ülkenin 5 bin 570 kentinde yerel saatle 17.00'ye kadar oy kullanacak.

Seçim yasalarına göre, ülkede oy verme işlemi 18-70 yaşındakiler için zorunlu, 70 yaşından büyükler, okuma yazması olmayanlar ve 16-18 yaşındakiler için gönüllülüğe dayalı olarak yapılıyor.

11 adayın yarıştığı seçimlerde, tüm seçim anketlerinde favori olarak gösterilen İşçi Partisinin sol görüşlü adayı eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile Liberal Partinin adayı sağ görüşlü Devlet Başkanı Jair Bolsonaro öne çıkıyor.

Nüfusu 212 milyonu aşan Brezilya'da halk, devlet başkanı ve yardımcısının yanı sıra 26 eyalet ve başkent Brasilia'yı kapsayan Federal Bölge'nin valilerini seçmek için oy kullanıyor.

Seçmenler, Kongrenin 513 üyeli Temsilciler Meclisinin tamamı ile 81 üyeli Senatonun 27 üyesini seçmek için de sandığa gidiyor.

Devlet başkanlığı yarışında, adaylardan herhangi birinin geçerli oyların yüzde 50'den fazlasını alamaması durumunda, ilk turda en çok oyu alan iki aday, 30 Ekim'deki ikinci tur seçimlerinde ülkeyi 2023-2027 döneminde yönetmek için mücadele edecek.

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