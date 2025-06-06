Brezilya’da üretici fiyatları düşüşte

Brezilya’da üretici fiyatları Nisan 2025’te aylık bazda yüzde 0,36 gerileyerek üst üste üçüncü kez düşüş kaydetti. Ülkenin resmi istatistik kurumu IBGE’nin verilerine göre, Mart ayındaki yüzde 0,62’lik düşüşe kıyasla gerileme yavaşlasa da deflasyon süreci devam ediyor.

Sanayi üretiminin temelini oluşturan iki ana sektör olan maden çıkarımı ve imalat tarafında da fiyatlar düştü. Maden sektöründe yüzde 4,43’lük bir azalma yaşanırken, imalat sanayisinde bu oran yüzde 0,17 olarak belirlendi. IBGE'nin değerlendirmelerine göre, 24 sanayi dalından altısında fiyatlar geriledi. En keskin düşüşler ise petrol ürünlerinde yüzde 3,37, kimya sektöründe yüzde 1,08 ve metal ürünlerinde yüzde 1 olarak kayda geçti.

Buna karşılık, bazı kalemlerde fiyat artışları gözlendi. Eczacılık ürünlerinde yüzde 2,87 ve temizlik-hijyen kategorisinde yüzde 1,26 oranında artış oldu. Üretici fiyat endeksinde en yüksek ağırlığa sahip olan gıda ürünlerinde ise fiyatlar yüzde 0,72 yükseldi.

Yıllık bazda üretici fiyatları yüzde 7,27 oranında artarak son beş ayın en düşük yıllık enflasyon seviyesine geriledi. Mart ayında bu oran yüzde 8,37 seviyesindeydi. Yıllık artışa en çok katkı sağlayan sektör imalat sanayi olurken, bu alanda yıllık artış yüzde 8,16 olarak açıklandı. Özellikle metalürji sektöründe yıllık fiyat artışı yüzde 15,52 gibi dikkat çekici bir düzeye ulaştı.

IBGE yetkilileri, fiyatlardaki bu eğilimin önümüzdeki aylarda iç talep ve küresel emtia fiyatlarındaki hareketlere bağlı olarak değişebileceğini belirtiyor.