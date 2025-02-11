Brezilya’da yapay zekâ yasası tartışmaları dinmek bilmiyor

Brezilya, gelişmekte olan ülkeler arasında teknoloji düzenlemeleri konusunda lider bir konuma sahip. 2014’te yürürlüğe giren İnternet Hakları Yasası, ağ tarafsızlığı, ifade özgürlüğü ve gizlilik haklarını güvence altına aldı. 2023’te “Sahte Haber Yasası” olarak bilinen düzenleme, sosyal medya platformlarının daha şeffaf olmasını sağlamak ve yanlış bilgilendirmeyle mücadele etmek amacıyla hazırlandı. Senato tarafından onaylanan yasa tasarısı, Google, Meta ve Telegram gibi dev şirketlerin baskıları nedeniyle Temsilciler Meclisi’nde kabul edilmedi.

Meta, yapay genel zekâ geliştirmede temkinli

Mayıs 2023’te Senato’ya sunulan yapay zekâ yasa tasarısı, Batı dışındaki en kapsamlı düzenlemelerden biri olarak değerlendirildi. Tasarı, yapay zekâ üzerinde bir denetim otoritesi kurulmasını, AI eğitiminde kullanılan içerikler için telif hakkı korumasını ve bireysel hakların korunmasını hedefliyordu. Biyometrik sistemlerde ayrımcılığı önleme tedbirleri, AI kararlarına insan müdahalesi hakkı, otonom silahların yasaklanması ve çocuk istismarı içeriğinin üretimi ve yayılmasını kolaylaştıran AI araçlarına karşı katı önlemler içeriyordu. Ayrıca, dezenformasyon yayan sosyal medya algoritmalarına sıkı denetim öngörülüyordu. Küresel düzeyde AI düzenlemelerini destekleyenler, Brezilya’yı diğer ülkelere örnek olabilecek bir model olarak gördü.

Yapay zekâ dünyasında dengeleri değiştiren DeepSeek'in arkasında kim var?

Tasarıyı en fazla eleştiren isimlerden biri, eski astronot ve 61 yaşındaki Senatör Marcos Pontes oldu. Pontes, düzenlemelerin inovasyonu ve yatırımı baltalayabileceğini savundu ve tasarının “korkuya dayandığını” dile getirdi.

Mart 2024’te Pontes, Brezilya Kongresi tarafından düzenlenen bir heyetle ABD’ye giderek Washington, D.C.’de hükümet yetkilileri, düşünce kuruluşu uzmanları ve Amazon, Google, Microsoft gibi dev teknoloji şirketlerinin yöneticileriyle görüştü. Pontes, ABD’li yetkililerden Brezilya’nın AI yasası hakkında geri bildirim talep ettiğini belirtti.

Pontes’in dönüşüyle birlikte yasa tasarısında önemli değişiklikler yapıldı. AI kararlarına itiraz sistemleri zayıflatıldı, telif haklarıyla ilgili düzenlemeler gevşetildi ve denetime tabi tutulacak yapay zekâ sistemlerinin kapsamı daraltıldı. Ayrıca, yasa tasarısı hakkında daha fazla kamusal tartışma yapılması gerektiğini öne sürerek bir dizi oturum başlattı. Düzenleme savunucuları ise büyük teknoloji şirketlerinin müzakerelere aşırı müdahale ettiğini öne sürdü.

Senato tarafından Aralık 2024’te kabul edilen nihai yasa tasarısı, telif hakkı sahiplerine içeriklerinin AI eğitiminde kullanılması halinde tazminat ödenmesini, bir AI denetim otoritesi kurulmasını ve otonom silah yasağını içeriyordu. Ancak tasarının ilk hâline kıyasla birçok düzenleme yumuşatıldı.

Brezilya’nın yapay zekâ yasası, demokratik toplumlarda AI’nın rolünü belirleme çabalarının küresel ölçekte ne kadar çetin geçtiğini gözler önüne seriyor.