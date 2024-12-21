Brezilya’daki otobüs kazasında can kaybı 38’e yükseldi

Kaynak: İHA
Brezilya’daki otobüs kazasında can kaybı 38’e yükseldi

Brezilya'nın Minas Gerais eyaletinde yolcu otobüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükseldi.

Brezilya'nın Minas Gerais eyaletinde yolcu otobüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükseldi.

Brezilya'daki otobüs kazasında bilanço ağırlaşıyor. Minas Gerais eyaletinde yolcu otobüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükseldi. Minas Gerais itfaiyesi, 45 kişilik otobüsteki 13 kişinin Teofilo Otoni şehri yakınlarındaki hastanelere kaldırıldığını bildirdi.

Yetkililer, tüm kazazedelerin olay yerinden çıkarıldığını ve kazanın nedeninin bir soruşturma sonucunda belirleneceğini söyledi.

Minas Gerais Valisi Romeu Zema sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Minas Gerais hükümetine mağdurlara yardım için "tam seferberlik" emri verdiğini belirtti. Zema, "Kazada ölenlerin ailelerinin, özellikle Noel'den hemen önce meydana gelen bu trajediyle mümkün olan en insani şekilde yüzleşmeleri için desteklenmelerini sağlamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

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