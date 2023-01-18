Brezilya'da 290 kilo kokain ele geçirildi. Rota, bilin bakalım Türkiye'nin hangi limanı

Brezilya'da rotası Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesindeki Martaş Limanı olan bir gemide 290 kilo kokain yakalandı.

Brezilya polisi, Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesindeki Martaş Limanı’na doğru yola çıkmak için bekleyen selüloz yüklü bir gemide 290 kilo kokain ele geçirildiğini açıkladı.

Santos Limanı’nda demirli haldeki gemiye çıkan narkotik ekipleri, gemi gövdesinde ancak su seviyesinin altında bulunan ve gemiye su toplamak için kullanılan bir bölmede uyuşturucu taşındığı şüphesi üzerine dalgıçları çağırdı.

Yetkililerin erişimin oldukça zor olduğunu söylediği bölmede dalgıçların yaptığı arama sonucu çıkarılan kokaine, incelemelerde bulunmak üzere Brezilya Federal Polisi el koydu.

Federal polisin Brezilya Deniz Kuvvetleri ve Federal Gelir Servisi’nin uluslararası uyuşturucu kaçakçılığını önlemeye yönelik birlikte yürüttüğü operasyon sonucu ele geçirilen kokainin, balyalar içinde muhafaza edildiği belirtildi.