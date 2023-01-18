18 Ocak 2023 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Brezilya'da 290 kilo kokain ele geçirildi. Rota, bilin bakalım Türkiye'nin hangi limanı

Brezilya'da 290 kilo kokain ele geçirildi. Rota, bilin bakalım Türkiye'nin hangi limanı

Brezilya polisi, Santos Limanı'ndaki bir gemide 290 kilo kokain yakalandığını duyurdu. Geminin rotası ise Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesindeki Martaş Limanı olarak bildirildi.

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 14:50
Takip Et

Brezilya'dan Türkiye'ye gelen gemide 290 kilo kokain yakalandı. Brezilya polisi açıkladı

Brezilya'da 290 kilo kokain ele geçirildi. Rota, bilin bakalım Türkiye'nin hangi limanı
+
Aa
-

Brezilya'da rotası Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesindeki Martaş Limanı olan bir gemide 290 kilo kokain yakalandı.

Brezilya polisi, Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesindeki Martaş Limanı’na doğru yola çıkmak için bekleyen selüloz yüklü bir gemide 290 kilo kokain ele geçirildiğini açıkladı.

Santos Limanı’nda demirli haldeki gemiye çıkan narkotik ekipleri, gemi gövdesinde ancak su seviyesinin altında bulunan ve gemiye su toplamak için kullanılan bir bölmede uyuşturucu taşındığı şüphesi üzerine dalgıçları çağırdı.

Yetkililerin erişimin oldukça zor olduğunu söylediği bölmede dalgıçların yaptığı arama sonucu çıkarılan kokaine, incelemelerde bulunmak üzere Brezilya Federal Polisi el koydu.

Federal polisin Brezilya Deniz Kuvvetleri ve Federal Gelir Servisi’nin uluslararası uyuşturucu kaçakçılığını önlemeye yönelik birlikte yürüttüğü operasyon sonucu ele geçirilen kokainin, balyalar içinde muhafaza edildiği belirtildi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

1950
18.01.2023 15:28
Dünyanın çöplüğü olduk, şimdi de dünyanın uyuşturucu yarım adası olduk, birde bu ülke insanı, asker sivil atatürkçüymüşler, yapmayın bu yüce insanı kirinize bulaştırmayın  
 
mmt
18.01.2023 15:19
MEEEE  
 
vatandaş
18.01.2023 15:15
etkili ve yetkililer kim acaba tanıdık mı ki  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Suç oranına göre en tehlikeli 3 burç açıklandı. Arkadaşınıza burcunu sorun
1
﻿Suç oranına göre en tehlikeli 3 burç açıklandı. Arkadaşınıza burcunu sorun
﻿Suç oranına göre en tehlikeli 3 burç açıklandı. Arkadaşınıza burcunu sorun
﻿Süleyman Soylu’nun açtığı davada Sedat Peker’in avukatı iki önemli istekte bulundu
2
﻿Süleyman Soylu’nun açtığı davada Sedat Peker’in avukatı iki önemli istekte bulundu
﻿Süleyman Soylu’nun açtığı davada Sedat Peker’in avukatı iki önemli istekte bulundu
﻿Eski ülkücü amcanın 2 yumurta 1 ekmek hesabı AKP’li dayıları sağa sola kaçırdı. Gerçekleri duymamak için kulaklarını kapattılar
3
﻿Eski ülkücü amcanın 2 yumurta 1 ekmek hesabı AKP’li dayıları sağa sola kaçırdı. Gerçekleri duymamak için kulaklarını kapattılar
﻿Eski ülkücü amcanın 2 yumurta 1 ekmek hesabı AKP’li dayıları sağa sola kaçırdı. Gerçekleri duymamak için kulaklarını kapattılar
﻿Abdüllatif Şener canlı yayında CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
4
﻿Abdüllatif Şener canlı yayında CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
﻿Abdüllatif Şener canlı yayında CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
﻿BAT ve Philip Morris grubu fiyatlarını indirdi
5
﻿BAT ve Philip Morris grubu fiyatlarını indirdi
﻿BAT ve Philip Morris grubu fiyatlarını indirdi
﻿Arjantinli Rodrigo de Paul'un kız arkadaşından olay itiraf: Seni seviyorum Messi...
6
﻿Arjantinli Rodrigo de Paul'un kız arkadaşından olay itiraf: Seni seviyorum Messi...
﻿Arjantinli Rodrigo de Paul'un kız arkadaşından olay itiraf: Seni seviyorum Messi...
﻿Müşterilerin 9 milyon TL'sini borsaya yatıran banka müdürü tutuklandı
7
﻿Müşterilerin 9 milyon TL'sini borsaya yatıran banka müdürü tutuklandı
﻿Müşterilerin 9 milyon TL'sini borsaya yatıran banka müdürü tutuklandı
﻿Dakikalarca ambulansa yol vermedi
﻿Dakikalarca ambulansa yol vermedi
﻿Dakikalarca ambulansa yol vermedi
﻿Bosna Hersek ve Sırbistan'da sel meydana geldi
﻿Bosna Hersek ve Sırbistan'da sel meydana geldi
﻿Bosna Hersek ve Sırbistan'da sel meydana geldi
﻿İstanbul Personel Yönetim Aş. 32 personel alacak
﻿İstanbul Personel Yönetim Aş. 32 personel alacak
﻿İstanbul Personel Yönetim Aş. 32 personel alacak
﻿Yeni diyet: Ketojeni
﻿Yeni diyet: Ketojeni
﻿Yeni diyet: Ketojeni
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.