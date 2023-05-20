Brezilyalı efsane futbolcu Pele'nin mozolesi ziyarete açıldı

Brezilyalı efsane futbolcu Pele'nin defnedildiği Santos kentindeki Memorial Necropole Ecumenica Mezarlığının birinci katı ziyarete açıldı.

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Brezilyalı efsane futbolcu Pele'nin mozolesi ziyarete açıldı 1

Pele'nin naaşı için özel olarak tasarlanan 14 katlı mezarlığın birinci katında efsanenin ihtişamlı mozolesinin yanı sıra futbolculuk kariyerinde formalarını terlettiği Santos, Brezilya milli takımı ve New York Cosmos takımlarının formaları yer alıyor.

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Brezilyalı efsane futbolcu Pele'nin mozolesi ziyarete açıldı 2

Burada konuşan Pele'nin oğlu Edinho, babasının mozolesinin halka açılmasına sevindiğini belirterek, "Halen çok acı çekiyoruz, onu çok özlüyoruz ancak aynı zamanda gördüğü olağanüstü sevgi ve saygıdan da büyük gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.

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Brezilyalı efsane futbolcu Pele'nin mozolesi ziyarete açıldı 3

Edinho, babasının mezarının büyük bir özen ve sevgiyle tasarlandığını dile getirerek, "Ailemiz için unutulmaz bir andır, kral burada ebedi olarak hatırlanacak. Asil, sade ve güzel olmuş." değerlendirmesinde bulundu.

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Brezilyalı efsane futbolcu Pele'nin mozolesi ziyarete açıldı 4

Ziyaretçileri girişte Pele'nin altın renkli 2 heykeli ile içeride efsanenin hayranlarının fotoğrafları karşılıyor.

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Brezilyalı efsane futbolcu Pele'nin mozolesi ziyarete açıldı 5

Pele'nin mozolesi sabah 09.00 ila 12.00 ve öğleden sonra ise 14.00 ila 18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

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Brezilyalı efsane futbolcu Pele'nin mozolesi ziyarete açıldı 6

Asıl adı Edson Arantes do Nascimento olan Pele, tedavi gördüğü hastanede 29 Aralık 2022'de 82 yaşında ölmüştü.

(AA)

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Brezilyalı efsane futbolcu Pele'nin mozolesi ziyarete açıldı 7
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Brezilyalı efsane futbolcu Pele'nin mozolesi ziyarete açıldı 8
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Brezilyalı efsane futbolcu Pele'nin mozolesi ziyarete açıldı 9
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Brezilyalı efsane futbolcu Pele'nin mozolesi ziyarete açıldı 10
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Brezilyalı efsane futbolcu Pele'nin mozolesi ziyarete açıldı 11
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Brezilyalı efsane futbolcu Pele'nin mozolesi ziyarete açıldı 12
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Brezilyalı efsane futbolcu Pele'nin mozolesi ziyarete açıldı 13
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