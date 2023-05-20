Brezilyalı efsane futbolcu Pele'nin mozolesi ziyarete açıldı

Burada konuşan Pele'nin oğlu Edinho, babasının mozolesinin halka açılmasına sevindiğini belirterek, "Halen çok acı çekiyoruz, onu çok özlüyoruz ancak aynı zamanda gördüğü olağanüstü sevgi ve saygıdan da büyük gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.