Brezilyalı yıldız Türkiye'ye mi geliyor? Teklifi doğruladı

33 yaşındaki futbolcu, Türk kulübünün ismini açıklayamayacağını çünkü bu konunun imzaya kadar gizli kalması için kendisinden ricada bulunulduğunu söyledi.

Brezilya basını habere geniş yer verirken, Fluminense ile Sao Paulo'nun da Pato ile ilgilendiğini ancak tecrübeli futbolcunun transferinde ismi gizlenen Türk ekibinin ağır bastığını yazdı.

Amerika'da Orlando City'de oynayan Pato bu sezon dört gol ve beş asist kaydetti.