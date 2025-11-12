Bir dönem Brezilya Milli Takımı'nda da forma giyen 34 yaşındaki Oscar'dan kötü haber geldi. Kalp rahatsızlığı geçiren futbolcu hastaneye kaldırıldı. Sao Paulo'dan yapılan açıklamada futbolcunun durumunun stabil olduğu ve kontrol altında tutulduğu kaydedildi. Oyuncunun futbol hayatının bitebileceği belirtiliyor.

Kariyerinde 2012–2017 yıllarında Chelsea forması giyen ve 2 Premier Lig şampiyonluğu yaşayan Oscar, Aralık 2024'te altyapısından yetiştiği Sao Paulo'ya dönmüştü. Sakatlıklarla mücadele ettiği 2025 sezonunda tüm kulvarlarda 21 maça çıkan Oscar, 2 gol attı.