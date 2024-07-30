Brezilyalı skandallar kraliçesi herkesi 5 Ağustos'a kilitledi

Paris Olimpiyat Oyunları'nda henüz sahne almadı ama milyonlarca hayranı Brezilyalı atlama sporcusu Ingrid Oliveira'yı bekliyor.

Oliveira, 5 Ağustos'ta yarışacak ve bu kez altın madalya için atlayacak.

Ingrid Oliveira, 2022 Dünya Su Sporları Şampiyonası'nı 4. sırada bitirdi. Pan Amerika Oyunları'ndan iki, Güney Amerika Oyunların'dan da iki madalyası bulunuyor.

2016 ve 2020'de iki Olimpiyat Oyununa katıldı. Ancak bekleneni veremedi.

2016'daki Rio Olimpiyat Oyunları'nda adı skandala karışan Oliveira'nın bu nedenle başarılı olamadığı ileri sürülüyor.

Ingrid Oliveira'nın Rio'da odasına Brezilyalı kanocu Pepe Gonçalves'i aldığı ve birlikte sabahladıkları yıllarca skandal olarak konuşuldu ve hala sık sık gündeme geliyor.

Oliveira, bu konudaki sessizliğini olaydan 3 yıl sonra bozmuş ve bir programda çok fazla yargılandığını, utanç verici yorumlar aldığını ve yıprandığını söylemişti.

2022'de Budapeşte'de yapılan Dünya Su Sporları Şampiyonası'nda 4. olan Oliveira, bileğinde ve sırtında strese bağlı olduğu belirtilen yaralar oluştunu söylemişti.

Oliveira, olimpiyat öncesi Globo'ya verdiği demeçte bu kez iddialı olduğunu belirtirken, hala deprasyonda olduğunu söyledi. Brezilyalı sporcu şu ifadeleri kullandı:

Dünya Kupası'nın hemen ardından depresyona girdim ve hala kendimi tedavi ediyorum. Bu her zaman zor bir yolculuktur. Budapeşte'den sonra antrenman yapmak için geri dönmek çok zordu. Tanrı'ya şükür ki koçumdan zihinsel destek alıyorum. Bana çok yardımcı oldu. Koçum da beni her zaman destekledi ve bana saygı duymayı başardı. Konfederasyonum COB, herkes beni destekledi.

Brezilya'da sosyal medyadan en çok takip edilen sporculardan biri olan Ingrid Oliveira, hala "Skandallar kraliçesi" olarak anılsa da milyonlarca hayranından destek alıyor ve herkes heyecan içinde 5 Ağustos'ta yapacağı atlayışı bekliyor.