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Real Madrid'den ayrılan Marcelo'nun yeni adresi belli oldu

Real Madrid'den ayrılan sol bek oyuncusu Marcelo, Yunanistan takımı Olympiakos'a transfer oldu.

Haber Giriş: 3 Eylül 2022 Cumartesi - 09:09
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Brezilyalı sol bek Marcelo Olympiakos'a transfer oldu

Real Madrid'den ayrılan Marcelo'nun yeni adresi belli oldu
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Real Madrid'de 15 yıl forma giyen Marcelo, 1 Temmuz'da takımdan ayrılmıştı. 

34 yaşındaki sol bek, Yunanistan ekibi Olympiakos ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. 

Yunanistan kulübü transferi; "Olympiakos'da gerçek bir futbol efsanesi" sözleriyle duyurdu.

Brezilyalı oyuncu 15 sezonda yakaladığı başarılarla Real Madrid tarihinin en çok kupa kazanan oyuncusu oldu. Marcelo, Los Galacticos'da toplam 25 kupa kazandı. Bu kupalardan 5'i Şampiyonlar Ligi ve 6'sı La Liga oldu. 

REAL MADRID KARİYERİ

Marcelo, 2007'de transfer olduğu Real Madrid'de 15 yılda toplam 557 maça çıktı. Brezilyalı oyuncu bu maçlarda; 41 gol ve 103 asistlik katkı sağladı. 

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