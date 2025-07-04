Brezilyalı yıldız Giovanna Antonelli Kapadokya’yı dünyaya tanıttı! 20 milyonun gördüğü güzellik

Brezilya’nın sevilen oyuncusu Giovanna Antonelli, Kapadokya’nın eşsiz doğal güzelliklerini 20 milyon takipçisine tanıttı.

KAPADOKYA’DA TATİL KEYFİ

49 yaşındaki Giovanna Antonelli, Türkiye tatiline Kapadokya’dan başladı.

Kapadokya’nın büyüleyici doğasına hayran kalan Antonelli, çektiği fotoğraf ve videoları, 20 milyon 500 bin takipçisi bulunan sosyal medya hesabında paylaştı.

Antonelli, Kapadokya’nın hissettirdiklerini şu sözlerle dile getirdi: “İnsanlar, zamanla gerçeğin geliştirici gücünü fark eder ve birey olmanın duygusuyla özgürce yaşamaya başlar.”

Antonelli’nin paylaşımları, yöresel lezzetlerden Sema gösterisine kadar pek çok farklı deneyimi içeriyor.

GİOVANNA ANTONELLİ KİMDİR?

Giovanna Antonelli Prado, 18 Mart 1976’da Rio de Janeiro, Brezilya’da doğdu. Babası opera sanatçısı Hilton Prado, annesi profesyonel dansçı Suely Antonelli’dir.

Sanatçı bir ailede yetişen Antonelli, 11 yaşında amatör tiyatroyla sahneye adım attı. 1991’de, 14 yaşındayken Rede Manchete’de Clube da Criança programında “Angelicat” olarak sahne asistanlığı yaptı.

1994’te Rede Globo’da Tropicaliente dizisiyle oyunculuğa başladı ve Benvinda’yı oynadı. Tocaia Grande (1995) ve Xica da Silva (1996) dizilerinde önemli roller üstlendi.

2000’de Laços de Família’da Capitu rolüyle büyük ses getirdi; bu rolde oğlunu geçindirmek için fuhuş yapan bir kadını canlandırdı. 2001’de O Clone dizisinde Müslüman Jade karakteriyle dünya çapında tanındı ve INTE 2003 En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı.

Antonelli, Da Cor do Pecado (2004) gibi yapımlarda kötü karakterler oynayarak yeteneğini sergiledi. Sinemada Avassaladoras (2002) ve S.O.S. Mulheres ao Mar (2014-2015) filmlerinde başrol oynadı. 2025’te Beleza Fatal dizisinde Elvira Paixão karakteriyle güçlü bir kadın portresi çiziyor.

Antonelli, 1997-2001 yıllarında Ricardo Medina ile evliydi. 2002-2007’de Murilo Benício ile ilişkisinden oğlu Pietro (2005) doğdu. 2009’dan beri Leonardo Nogueira ile birlikte olan Antonelli’nin ikiz kızları Antônia ve Sofia (2010) dünyaya geldi.

2013’te GiOLaser estetik kliniği zincirini kuran Antonelli, 2024’te bu işten ayrıldı. 2025’te GiOLaser’le ilgili yanıltıcı reklam ve piramit finans şeması iddialarıyla São Paulo Savcılığı tarafından iki soruşturmaya uğradı.

Avukatları, Antonelli’nin yalnızca imajını kullanan küçük bir ortak olduğunu ve suçlamaların asılsız olduğunu belirtiyor.