Brezilyalı yıldız resmen Fenerbahçe'de!

Kaynak: AA
Brezilyalı yıldız resmen Fenerbahçe'de!

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, flaş bir transfere imza attı. Sarı-lacivertliler, Maicon França'yı renklerine bağladı.

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, yeni sezon planlaması kapsamında Brezilyalı smaçör Maicon França'yı transfer ettiğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre 21 yaşındaki oyuncu, 2025-2026 sezonunda Fenerbahçe'de yer alacak.

2019-2020 sezonunda Brezilya ekibi Fluminense FC'de profesyonel kariyerine başlayan Maicon, sonrasında sırasıyla Sada Cruzeiro, Araguari Volei ve Praia Clube formalarını giydi.

Genç voleybolcu, 2024-2025 sezonu Güney Amerika Kulüp Şampiyonası’nda 'En İyi Blok Smaçör', 'En Skorer Oyuncu' ödülünü alırken, aynı turnuva da 'En İyi Hücum Eden Oyuncu' ödülünün sahibi oldu.

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