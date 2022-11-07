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Brezilya Milli Takımı açıklandı: Dünya Kupası kadrosuna 39 yaşındaki yıldız da alındı

Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Brezilya Milli Futbol Takımı'nın kadrosu açıklandı.

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 21:06
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Brezilya'nın 2022 FIFA Dünya Kupası kadrosu belli oldu

Brezilya Milli Takımı açıklandı: Dünya Kupası kadrosuna 39 yaşındaki yıldız da alındı
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Kazandığı 5 kupayla turnuva tarihinin en başarılı takımı olan ancak son şampiyonluğunu elde ettiği 2002'den bu yana yarı finalden ötesini göremeyen Brezilya'nın kadrosu belli oldu.

Brezilya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Tite, 26 kişilik kadroda Dünya Kupası tecrübesi olmayan 16 isme yer verdi. 39 yaşındaki Dani Alves ve 38 yaşındaki Thiago Silva da kadroda kendilerine yer buldu.

Sırbistan, İsviçre ve Kamerun ile beraber G Grubu'nda mücadele edecek Brezilya'nın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Kaleciler: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City), Weverton (Palmeiras)

Savunma: Bremer (Juventus), Eder Militao (Real Madrid), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Thiago Silva (Chelsea), Alex Sandro (Juventus), Alex Telles (Sevilla), Dani Alves (Pumas), Danilo (Juventus)

Orta saha: Bruno Guimaraes (Newcastle United), Casemiro (Manchester United), Everton Ribeiro (Flamengo), Fabinho (Liverpool), Fred (Manchester United), Lucas Paqueta (West Ham United)

Forvet: Antony (Manchester United), Gabriel Jesus (Arsenal), Gabriel Martinelli (Arsenal), Neymar (Paris Saint-Germain), Pedro (Flamengo), Raphinha (Barcelona), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid), Vinicius (Real Madrid)

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