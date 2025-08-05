Brezilya'nın eski Devlet Başkanı Bolsonaro'ya ev hapsi

Yüksek Mahkeme, Bolsonaro'ya bir önceki ay elektronik bileklik ve gezinti yasağı uygulamasının ardından şimdi de konut hapsi kararı verilmesine karar verdi.

Mahkemenin hakimi Alexandre de Moraes'in bahsi geçen ev hapsi vermesini, Bolsonaro'nun parlamenter olan üç evladının videosunu sosyal medya hesaplarından yayınlaması nedeniyle kendisine konulan önlemleri çiğnediği iddiasıyla aldığı ifade edildi.

Söz konusu hüküm nedeniyle Bolsonaro'nun, sadece yakınları ve hukukçularıyla iletişim hakkı bulunacağı ve ikametgahındaki tüm mobil telefonlara el konulacağı açıklandı.