Brezilya'nın gözü Jorge Jesus'ta

Brezilya Futbol Federasyonu Arjantin karşısında alınan 4-1'lik mağlubiyetin ardından yeni teknik adam arayışına girişti.

JESUS FAVORİ İSİM

Globo'da yer alan habere göre alınan ağır mağlubiyetin ardından teknik direktör Dorival Junior ile yolları ayırmayı planlayan Brezilya Portekizli isim Jorge Jesus ile görüşüyor. Brezilya Futbol Federasyon başkanı Ednaldo Rodrigues Real Madrid'in hocası Carlo Ancelotti'yi istiyor olsa da ibre ülke futbolunu tanıyan Jesus'tan yana.

Suudi Arabistan takımı Al Hilal'i çalıştıran Jorge Jesus ülkemizde Fenerbahçe'de görev yapmıştı.