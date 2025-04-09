Brezilya’nın sessiz çığlığı! Derin yolculuk

Leyli Sanat Derneği, kültürlerarası köprüler kurmayı ve sanat yoluyla düşünceyi zenginleştirmeyi hedefleyen “Dünyadan Filmler” serisiyle Nisan ayında Brezilya sinemasına kapılarını açtı.

Serinin ilk durağı, Latin Amerika sinemasının sınırlarını aşarak dünya çapında yankı uyandıran bir başyapıt: Walter Salles’in 1998 yapımı “Central do Brasil”.

Film, 12 Nisan Cumartesi günü saat 15.00’te İstanbul’un Kadıköy ilçesindeki Feyk Sahne’de izleyiciyle buluşacak ve gösterimin ardından uzmanlar eşliğinde detaylı bir analizle taçlandırılacak.

1998’de Berlin Film Festivali’nde Altın Ayı ödülünü kazanan ve başrol oyuncusu Fernanda Montenegro’ya En İyi Kadın Oyuncu ödülünü getiren “Central do Brasil”, aynı zamanda Akademi Ödülleri’nde En İyi Yabancı Film ve En İyi Kadın Oyuncu dallarında aday gösterilerek Brezilya sinemasını uluslararası arenada temsil etmişti.

Film, Rio de Janeiro’nun hareketli tren istasyonunda mektup yazarak geçimini sağlayan eski bir öğretmen olan Dora ile annesini kaybettikten sonra babasını arayan 9 yaşındaki Josué’nin duygusal ve fiziksel yolculuğunu anlattı. Bu etkileyici hikâye, yalnızca bireysel bir arayışı değil, aynı zamanda Brezilya’nın toplumsal dokusunu ve insanlık hallerini gözler önüne serdi.

Stockholm Üniversitesi’nden sinema tarihçisi Prof. Laura Mulvey, filmi “Neorealizm ve Cinema Novo’nun modern bir sentezi” olarak nitelendiriyor. Mulvey, “Salles, belgesel gerçekçiliği ile kurgusal anlatıyı ustalıkla harmanlayarak izleyiciyi hem duygusal hem de entelektüel bir yolculuğa çıkarıyor. ‘Central do Brasil’, Brezilya’nın kırsal ve kentsel yaşam arasındaki uçurumu çarpıcı bir şekilde yansıtıyor” dedi.

Filmde kullanılan gerçek mekânlar ve doğal ışık, Salles’in sinemaya getirdiği otantik yaklaşımı gözler önüne serdi.

Harvard Üniversitesi’nden Latin Amerika sineması uzmanı Prof. Stephen Mitchell ise filmin evrensel temalarını vurguladı:

“Bu sadece bir Brezilya hikâyesi değil, aynı zamanda kayıp, umut ve insan bağlarının gücü hakkında evrensel bir anlatı. Dora ve Josué’nin ilişkisi, izleyiciyi derinden etkileyen bir dönüşüm sunuyor.”

Mitchell’a göre, filmin başarısı, Salles’in minimalist ama güçlü görsel dilinde yatıyor; özellikle kırsal Brezilya’nın geniş manzaraları, hikâyenin duygusal derinliğini pekiştirdi.

Leyli Sanat Derneği yetkilileri, etkinliğin amacını “farklı kültürleri bir araya getirerek sanatın birleştirici gücünü ortaya koymak” şeklinde açıkladı.

Gösterim sonrası gerçekleştirilecek analizde, filmin sinematografik unsurları, toplumsal bağlamı ve karakter gelişimleri, uzmanlar ve katılımcılarla birlikte masaya yatırılacak.

Uppsala Üniversitesi’nden arkeolog ve sinema araştırmacısı Dr. Annika Larsson, etkinliğe katılacak isimler arasında yer aldı.

Larsson, “Central do Brasil’in, Brezilya’nın modern kimliğini ve tarihsel köklerini nasıl yansıttığını tartışmak için sabırsızlanıyorum. Film, bize insanlığın ortak deneyimlerini hatırlatıyor” diyerek etkinliğe dair heyecanını dile getirdi.

Filmin çekim sürecinde, yönetmen Salles’in sokaklarda ayakkabı boyacılığı yapan Vinícius de Oliveira’yı keşfetmesi ve ona Josué rolünü vermesi de “Central do Brasil”in gerçekçilik anlayışını perçinleyen bir detay olarak öne çıktı. Bu tesadüfi buluşma, filmin otantik ruhunu güçlendiren unsurlardan biri olarak sinema tarihine geçti. Gösterim, Brezilya sinemasının bu eşsiz eserini deneyimlemek isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat sundu.

Leyli Sanat Derneği’nin bu etkinliği, sinemaseverleri Brezilya’nın kalbinden geçen bir yolculuğa davet ederken, “Central do Brasil”in zamansız mesajını yeniden keşfetme şansı veriyor. Kayıtlar, derneğin resmi internet sitesi üzerinden devam ediyor. İstanbul’da sanat ve düşünceyi buluşturan bu özel gün, hem sinema tutkunlarını hem de kültürlerarası diyaloğa ilgi duyanları bekledi.