25 yaşındaki influencer ve blog yazarı Maria Katiane Gomes da Silva'nın, eşi tarafından 10. kattan aşağı atıldığı iddiası Brezilya'da büyük yankı uyandırdı.

São Paulo polisi, genç kadının ölümüyle ilgili soruşturmada 40 yaşındaki Alex Leandro Bispo dos Santos'u kadın cinayeti (femicide) şüphesiyle tutukladı.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri Gerçeği Ortaya ÇıkardıOlayın, çiftin arasında şiddetli bir tartışma sonrası meydana geldiği belirtiliyor. Acil yardım ekipleri olay yerine ulaştığında Bispo dos Santos'un, eşinin cansız bedenini kucağında tuttuğu görüldü. İlk ifadesinde ise “eşim intihar etti” dediği öğrenildi.

Ancak polis, olay anına ilişkin güvenlik kamerası kayıtlarının bu iddiayı yalanladığını açıkladı.

Soruşturmayı yürüten yetkililer, CCTV görüntülerinde Bispo dos Santos'un eşine önce fiziksel şiddet uyguladığını, ardından asansör önünde boğazını sıktığını ve daha sonra kadını sürükleyerek asansörden çıkardığını tespit etti.

Kayıtlarda, kısa süre sonra Maria Katiane'ın balkondan düştüğü anlar yer alıyor.

MARİA KATİANE GOMES DA SİLVA KİMDİR?

Maria Katiane Gomes da Silva, 25 yaşındaki Brezilyalı bir sosyal medya fenomeni ve lifestyle influencer'dı. Ceará eyaletinin Crateús şehrinde doğmuş, daha iyi fırsatlar için São Paulo'ya taşınmıştı.

Instagram'da (@katiane.gomes14) yaklaşık 6 binden fazla takipçisi olan hesabı üzerinden makyaj ipuçları, güzellik içerikleri, spor rutinleri, seyahat fotoğrafları ve günlük yaşam paylaşımları yapıyordu. Ailesi tarafından "mutlu ve rezerveli" biri olarak tanımlanan Maria Katiane, hayali olan estetik operasyonları gerçekleştirmiş ve influencer olmayı hedefliyordu.

Önceki bir ilişkisinden bir kızı olan Maria Katiane, 40 yaşındaki Alex Leandro Bispo dos Santos ile yaklaşık 5 yıldır birlikteydi.Ne yazık ki, 29 Kasım 2025'te São Paulo'daki evinin 10. katından düşerek hayatını kaybetti.

Polis, güvenlik kamerası görüntüleri nedeniyle kocasını kadın cinayeti (femicide) şüphesiyle tutukladı ve olay cinayet olarak soruşturuluyor.