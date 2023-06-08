Brıc hastalığı

Berıign reküran intrahepatik kolestaz (brıc ), kaşıntı ile birlikte olan tekrarlayan sarılık atakları ile karakterize, nedeni belli olmayan benign natürde bir sendromdur.

BRIC genellikle ikinci dekaddan önce başlar ve en önemli özelliği, estrahepatik safra kanalında obstrüksiyon olmaksızın çok kereler tekrarlayan kolestaz ataklarının olmasıdır.

Benign natürde olup hemen hiç bir zaman siroza ilerlemez.

BRIC HASTALIĞI NEDENLERİ

Kolestalik sarılığın ender bir nedeni olan benign rekürran intrahepatik kolestaz ( brıc ) etiyolojisi bilinmeyen, tekrarlayan sarılık ye kaşıntı atakları ile karakterize bir hastalık.

BRIC HASTALIĞI TEŞHİSİ



Kolestaza neden olabilecek durumların ekarte edilmesi ile koyulur ve genellikle hastalar çok sayıda kolestaz atakları geçirdikten sonra erişkin dönemde tanı alırlar.

Hastalık öyküsü Karaciğer de toksin birikmesi sıkıntım var BRIK hastasıyım tam teşhiş de koyamıyorlar büyün değerlerim normal sadece Bilirubin değerim yükseliyo en fazla yüksekliği 26 oldu. Sapsarıyım ve aşırı kaşıntım var. Uyuyamıyorum hızlıca kilo veriyorum iştahsızlık kabızlık hepsi var. Bilirubin i düşürmem için ne yapmam lazım? Gitmediğim doktor kalmak kimse bişey yapamıyor.