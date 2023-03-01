Brıc hastalığı nedir

Berıign reküran intrahepatik kolestaz (brıc ), kaşıntı ile birlikte olan tekrarlayan sarılık atakları ile karakterize, nedeni belli olmayan benign natürde bir sendrom. BRIC genellikle ikinci dekaddan önce başlar ve en önemli özelliği, estrahepatik safra kanalında obstrüksiyon olmaksızın çok kereler tekrarlayan kolestaz ataklarının olmasıdır. Benign natürde olup hemen hiç bir zaman siroza ilerlemez.

BRICIN NEDENLERİ NELERDİR?

Kolestalik sarılığın ender bir nedeni olan benign rekürran intrahepatik kolestaz ( brıc ) etiyolojisi bilinmeyen, tekrarlayan sarılık ye kaşıntı atakları ile karakterize bir hastalıktır.

HASTALIK ÖYKÜSÜ NASIL GELİŞİR?

Karaciğer de toksin birikmesi sıkıntım var BRIK hastasıyım tam teşhiş de koyamıyorlar büyün değerlerim normal sadece Bilirubin değerim yükseliyo en fazla yüksekliği 26 oldu. Sapsarıyım ve aşırı kaşıntım var. Uyuyamıyorum hızlıca kilo veriyorum iştahsızlık kabızlık hepsi var. Bilirubin i düşürmem için ne yapmam lazım ? Gitmediğim doktor kalmak kimse bişey yapamıyor.

TEŞHİSİ NASIL KONULUR

Kolestaza neden olabilecek durumların ekarte edilmesi ile koyulur ve genellikle hastalar çok sayıda kolestaz atakları geçirdikten sonra erişkin dönemde tanı alırlar.