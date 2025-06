Bridget Jones laneti hortladı: Ünlü oyuncu bir kez daha aldatıldı

Hollywood dünyasında "Bridget Jones laneti" olarak bilinen ve ünlü oyuncu Renée Zellweger'in aşk hayatındaki talihsizlikleri tanımlayan efsane, son günlerde yeniden konuşulmaya başlandı. Daily Mail'in 2008 tarihli bir makalesinde de tartışılan bu durum, Zellweger'in dört yıldır birlikte olduğu İngiliz TV sunucusu ve otomobil uzmanı Ant Anstead ile yaşadığı son gelişmelerle adeta somutlaştı.

AŞKTA YENİ BİR HAYAL KIRIKLIĞI MI?

New York'ta "Only Murders in the Building" dizisinin beşinci sezon çekimlerinde olan 56 yaşındaki Zellweger, sevgilisi Ant Anstead'in yaşadığı skandallarla zor zamanlar geçiriyor. 46 yaşındaki Anstead'in otomobil şirketi Radford Motors'un iflas etmesi, 3 milyon dolarlık dolandırıcılık ve sözleşme ihlali suçlamalarıyla dava edilmesi ve hatta başka bir kadınla yakınlaştığı iddiaları, ilişkinin geleceği hakkında soru işaretleri doğurdu.

Ant Anstead, müşterilerine lüks otomobil teslim etme sözü verip bu sözü tutmadığı ve paralarını iade etmediği gerekçesiyle dava edildi. Bu durum, Anstead'in maddi sıkıntılar yaşadığı ve eşyalarını satmaya başladığı söylentilerini de beraberinde getirdi. En sevdiği Land Rover Defender'ı bile satışa çıkardığı belirtiliyor.

ANT ANSTEAD'İN YENİ ADRESİ VE DEDİKODULAR

Çiftin ilişkilerinin başında Zellweger, Anstead'e yakın olmak için Los Angeles'taki evini satıp Laguna Beach, California'ya taşınmıştı. Ancak son zamanlarda Anstead'in ekonomik sorunlar nedeniyle kiralık evinden de ayrıldığı ve zengin bir spinning eğitmeni olan Julia French'in misafirhanesinde kaldığı ortaya çıktı. Daily Mail'in aktardığına göre, French'in çocuğu ile Anstead'in beş yaşındaki oğlu Hudson'ın aynı okula gitmesi, ikili arasında bir arkadaşlık ilişkisinin doğmasına yol açtı. Ancak bu durum, aşk dedikodularını da beraberinde getirdi.

Ant Anstead'in temsilcileri, Page Six ve People dergilerine yaptıkları açıklamalarda, Anstead'in Birleşik Krallık'ta daha fazla çalıştığını, Orange County'ye döndüğünde ise Jules'un misafirhanesinde kaldığını belirterek, ilişki iddialarının "kabul edilemez ve yanlış" olduğunu vurguladı. Ayrıca, Zellweger ile ilişkilerinin devam ettiğini ve mahremiyetlerine saygı duyulmasını istediklerini dile getirdiler.

Perez Hilton gibi magazin figürleri ise, bu resmi açıklamaların dedikoduları daha da körüklediğini ve "Sevgilin başka bir kadının evinde kalırken nasıl hissederdin?" gibi soruların hala cevapsız olduğunu belirtti. Zellweger'e yakın kaynaklar, oyuncunun Anstead ile aynı evde yaşamak istemediğini, bu yüzden de Anstead'in kendine başka bir yer bulmak zorunda kaldığını iddia etti.

ZELLWEGER'İN SESSİZLİĞİ VE KARİYER ODAKLILIĞI

Renée Zellweger, bu spekülasyonlar karşısında sessizliğini koruyor. 2021 yılında Discovery+ kanalındaki "Celebrity IOU: Joyride" programında tanıştığı Ant Anstead ile olan ilişkisi, o dönemde yedi yıllık ilişkisini bitiren Zellweger için yeni bir başlangıç olarak görülüyordu. Ünlü aktris, Jim Carrey ve Bradley Cooper gibi isimlerle kısa süreli ilişkiler yaşamış, 2005 yılında ise müzisyen Kenny Chesney ile olan dört aylık evliliğini "dolandırıcılık" gerekçesiyle iptal etmişti.

Zellweger, son aylarda "Bridget Jones: Mad About the Boy" filminin başarısıyla adından söz ettirirken, şu anda "Only Murders in the Building" dizisindeki rolüne odaklanmış durumda. Bu durum, kariyerinde başarılı ancak aşk hayatında talihsiz olan Bridget Jones karakteriyle olan benzerliğini yeniden düşündürüyor. Acaba bu, sadece aşkta şanssız bir kadının hikayesi mi, yoksa Bridget Jones laneti gerçekten mi devrede?