Brie Garcia, kardeşinin boşanması hakkında konuştu

Nikki Garcia, Artem Chigvintsev’den boşanma sürecinde ilerlerken, kız kardeşi Brie Garcia, Nikki’nin ailevi meselesine değindi ve ona destek verdiğini açıkladı.

Nikki Garcia, eski WWE yıldızı, zorlu bir süreçten geçerken sevgiyi hissediyor. Brie Garcia, Nikki & Brie Podcast’inin 23 Eylül bölümünde tek başına yer aldı ve ikizinin durumu hakkında güncelleme paylaştı.

Brie “Nikki burada değil çünkü hayatında kişisel bir sorun yaşıyor ve kendisi ve ailesi için mahremiyet istiyor. O tüm desteği ve sevgiyi görüyor ve biz her zaman sizin sevginiz ve desteğiniz için minnettarız” diye konuştu.

Brie’ye göre, Nikki bir hafta sonra podcaste geri dönecek. O zamana kadar kendisi ve Artem’in 4 yaşındaki oğlu Matteo ile ilgilenmeye odaklanmış durumda.

Nikki, Dancing With the Stars profesyonelinin aile içi şiddet suçlamasıyla tutuklanmasından iki hafta sonra, 11 Eylül’de boşanma belgelerini sundu ve Matteo’nun yasal ve fiziksel velayetini talep etti. Ancak, Artem’in cevap dilekçesinde oğullarının ortak yasal ve fiziksel velayetini talep ederken, Nikki’den eş desteği de talep ettiği belirtildi.

Habere göre, Nikki ve Artem’in resmi ayrılık tarihleri, Nikki’nin polis tarafından gözaltına alındığı gün olan 29 Ağustos olarak belirlendi. Boşanma davası devam ederken, Artem eski DWTS rol arkadaşı Gleb Savchenko da dahil olmak üzere sevdiklerinden destek almaya devam ediyor.