Bright Osayi-Samuel'den Beşiktaş itirafı!

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erdikten sonra İngiltere Championship ekiplerinden Birmingham City'ye transfer olan Bright Osayi-Samuel, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yıldız oyuncu, Beşiktaş'a transferi hakkında da konuştu.

Semih Kılıçsoy resmen veda etti! İmza atmaya gidiyor: İşte uçağının ineceği saat

Galatasaray ters köşe yaptı! Gizli transfer operasyonu: Hiç duymadığınız 3 isim var

BRIGHT OSAYI-SAMUEL'DEN BEŞİKTAŞ'A RET!

Beşiktaş'ın kendisini transfer etmek istediğini belirten Osayi-Samuel, "Ancak benim Beşiktaş'a gitmem imkansızdı. Bunu düşünmedim bile. Çünkü 4 yıl Fenerbahçe'de oynadım. Fenerbahçe benim için çok şey yaptı." dedi.

Osayi-Samuel ayrıca, "Babası yüksek ücret istedi" iddialarına da tepki gösterdi. Nijeryalı sağ bek, "Bu haberler doğru değil. Babamla ilgili çıkanlar tamamen asılsız." ifadelerini kullandı.

Galatasaray bu kez tongaya düşmeyecek! Taahüt alındı

Ali Koç gözünü kararttı! Dünyanın konuşacağı transfer harekatı: Victor Osimhen'e nazire yapacaklar

Roberto Mancini Süper Lig'e dönüyor! Görüşmeyi resmen açıkladılar