Bright Osayi-Samuel'den Beşiktaş itirafı!

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Bright Osayi-Samuel'den Beşiktaş itirafı!

Fenerbahçe'den ayrılan ve Beşiktaş ile görüştüğü hatta anlaşmaya vardığı ancak bu transferin babasının istekleri nedeniyle iptal olduğu iddia edilen Bright Osayi-Samuel'den flaş bir açıklama geldi. Nijeryalı oyuncu, Fenerbahçe'nin kendisi için çok şey yaptığını itiraf etti ve bu yüzden Beşiktaş'a transfer olmadığını söyledi.

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erdikten sonra İngiltere Championship ekiplerinden Birmingham City'ye transfer olan Bright Osayi-Samuel, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yıldız oyuncu, Beşiktaş'a transferi hakkında da konuştu.

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BRIGHT OSAYI-SAMUEL'DEN BEŞİKTAŞ'A RET!

Beşiktaş'ın kendisini transfer etmek istediğini belirten Osayi-Samuel, "Ancak benim Beşiktaş'a gitmem imkansızdı. Bunu düşünmedim bile. Çünkü 4 yıl Fenerbahçe'de oynadım. Fenerbahçe benim için çok şey yaptı." dedi.

Osayi-Samuel ayrıca, "Babası yüksek ücret istedi" iddialarına da tepki gösterdi. Nijeryalı sağ bek, "Bu haberler doğru değil. Babamla ilgili çıkanlar tamamen asılsız." ifadelerini kullandı.

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