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Kalp krizi geçiren yıldız futbolcu mecburen emekli oluyor

Brighton'ın genç oyuncusu Enock Mwepu, henüz 24 yaşında profesyonel futbol kariyerini noktalamak zorunda kaldı.

Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi - 15:33
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Brighton & Hove Albion’da forma giyen orta saha oyuncusu Enock Mwepu kalp rahatsızlğı sebebiyle futbol kariyerini noktaladı

Kalp krizi geçiren yıldız futbolcu mecburen emekli oluyor
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Brighton & Hove Albion’da forma giyen orta saha oyuncusu Enock Mwepu kalp rahatsızlğı sebebiyle futbol kariyerini noktaladı.

Enock rahatsızlığıyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Genç oyuncu yaptığı açıklamada; ‘’Futbol için en yüksek hedefime ulaştım. Çok şükür ki Premier Lig maçlarına çıktım. Ancak üzülerek söylüyorum ki bazı hayaller sona ermek zorundadır. Hastalığım nedeniyle ve aldığım tıbbi tavsiyeler futbolu bırakmam yönünde. Bu futbolu tamamen hayatımdan çıkarıyorum demek olmuyor.

Her zaman futbola bağlı kalacağım. Bana bu fırsatı sunan ve destekleyen herkese teşekkür ederim. Aileme, eşime ,menajerime, Teknik direktörüme ve Brighton & Hove Albion’a , herkese minnetarım.’’ dedi.

ÖLÜMCÜL MÜ?

Brighton resmi internet sitesinde Enock’un medikal durumu için açıklama yaptı: "Kalıtsal kalp hastalığından dolayı Enock’un rekabetçi futbol içinde yer alması onu ölümcül noktalara taşıyabilir.Bu yüzden Enock kariyerine veda etmek zorunda kaldı.Kulüp olarak iyileşmesi için ona tüm desteğimizi ve yardımımızı vereceğiz."

Teknik direktör Roberto De Zerbi, "Enock için çok üzgünüm Enock çok heyecanlandığım , birlikte çalışmayı dört gözle beklediğim bir oyuncuydu. Ona yardım etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız.” diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Enock Mwepu, Red bull Salzburg’tan Brighton’a Haziran 2021’de transfer olmuştu. Zambiyalı futbolcunun Brighton ile anlaşması 4 yıllıktı.

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