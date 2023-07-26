Brighton'a Brezilyalı stoper takviyesi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton, aradığı stoperi Serie A'da buldu.

KAYNAK: AA
Brighton'a Brezilyalı stoper takviyesi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton, Fiorentina'nın Brezilyalı defans oyuncusu Igor Julio'yu kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Julio'ya ödenecek bonservis bedeli konusunda İtalya temsilcisiyle anlaşmaya varıldığı ve 24 yaşındaki stoperle 4 yıllık kontrat imzalandığı belirtildi.

İngiltere basınında yer alan haberlere göre, Igor Julio'nun bonservisi için Brighton, Fiorentina'ya 17 milyon avro ödedi.

Fiorentina'da üç sezondur forma giyen Igor Julio, tüm kulvarlarda 110 karşılaşmada görev aldı. (AA)

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