Brighton'da ayrılık gerçekleşti! Ferdi için yeni dönem

Premier Lig ekibi Brighton'da forma giyen milli yıldız Ferdi Kadıoğlu yeni sezonda ilk 11'e kapağı atabilir.

Geçtiğimiz sezon yaşadığı talihsiz sakatlıkla sezonu kapatan ve Brighton'da henüz kendini ispatlayamayan 25 yaşındaki oyuncunun bölgesinde forma giyen yıldız isim Estupinan'ın Milan'a transferi sonrası fırsat ayağına geldi.

Milan 17 milyon Euro karşılığında 27 yaşındaki Ekvadorlu sol bek Pervis Estupinan'ı kadrosuna kattı.

Yine de Brighton'ın bu pozisyona yaptığı Maxim De Cuyper transferi de Ferdi'yi rekabete zorlayabilir.

Milli oyuncu bu sezon formayı kaparak düzenli olarak ilk 11'de oynamayı hedefliyor.