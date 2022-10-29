﻿Premier Lig'de haftanın sürprizi: Chelsea'yi dağıttılar

İngiltere Premier Lig'de Chelsea, teknik direktörü Graham Potter'in eski takımı Brighton ile deplasmanda karşılaştı.

Potter yönetimindeki Chelsea, 6 maç sonra ilk yenilgisini yaşadı. Brighton böylece eski teknik direktörüne ağır bir mağlubiyet tattırmış oldu.

Ev sahibi ekip, son haftaların formda oyuncusu Leandro Trossard'ın 5, Ruben Loftus-Cheek'in 14 (kendi kalesine), Trevoh Chalobah'ın 42 (kendi kalesine) ve Pascal Gross'un 90+2. dakikada attığı gollerle galibiyete ulaştı.

Chelsea'nin tek golü 48. dakikada Kai Havertz'den geldi.