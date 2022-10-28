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Kral Charles'ın Mısır seyahatine Başbakanlık engeli

Britanya Başbakanı Rishi Sunak’ın Sözcüsü, eski Başbakan Liz Truss’ın Kral 3. Charles’ın gelecek ay Mısır’da düzenlenecek COP27 İklim Zirvesi’ne gitmesini engellediğini açıkladı.

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 14:58
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Britanya'da Başbakanlık, Kral Charles'ın Mısır'daki iklim zirvesine gitmesini tavsiye etmedi

Kral Charles'ın Mısır seyahatine Başbakanlık engeli
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Britanya’da Başbakanlık, Kral 3. Charles’ın gelecek haftalarda Mısır’da düzenlenecek COP27 İklim Zirvesi’ne katılmasının istenmediğini söyledi.

The Independent’ta yer alan habere göre, Britanya Başbakanı Rishi Sunak’ın Sözcüsü, eski Başbakan Liz Truss’ın Kral 3. Charles’ın gelecek ay Mısır’da düzenlenecek COP27 İklim Zirvesi’ne gitmesini engellediğini söyledi.

Sözcü, “Kral’ın ziyaret etmesinin uygun olmayacağına ortak karar verildi. Bu tavsiyenin değişmediğini biliyorum” dedi.

ABD’nin İklim Özel Elçisi John Kerry, Downing Sokağı’nın bu kararı yeniden gözden geçirmesi gerektiğini söylemişti.

Kral 3. Charles, Prens olduğu dönemde iklim kriziyle mücadele kampanyalarına destek veriyordu.

Britanya Başbakanı Rishi Sunak’ın da COP 27’ye katılmayacağı açıklandı.

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