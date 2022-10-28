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Britanya'da iki yeni Kovid varyantı ortaya çıktı

Britanya'da iki yeni Kovid varyantı tespit edildi. Yeni tespit edilen varyantlara BQ.1 ve XBB isimleri verildi

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 17:47
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Britanya'da iki yeni korona varyantı tespit edildi

Britanya'da iki yeni Kovid varyantı ortaya çıktı
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Britanya’da sağlık yetkilileri iki yeni Kovid-19 varyantı tespit edildiğini açıkladı.

The Independent’ta yer alan habere göre, Britanya’da yüzlerce kişide Kovid’in iki yeni varyantı tespit edildi. Yetkililer, BQ.1 isimli varyanttan 700’den fazla vaka, XBB adı verilen varyanttan 18 vaka tespit edildiğini bildirdi.

Uzmanlar iki yeni varyantın da bağışıklıktan kaçabildiğini söyledi. 

Uzmanlar, Kovid’e karşı aşı olmanın yine de en büyük savunma olduğunu vurguladı.

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