Britanyalı milyarder Türk devini satın alıyor. Fabrika satışını Recep Canpolat duyurdu

Nat Rothschild'ın başkanlığını yaptığı Volex, Murat Kablo ve bağlı ortaklıklarını satın almak üzere resmi süreci başlattı.

Gazeteci Recep Canpolat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Murat Kablo’nun satılacağını duyurarak “JNR Limited Başkanı Britanyalı milyarder Nathaniel Philip Rothschild (Nat Rothschild), 200 milyon euroya Murat Kablo'yu satın almak için İstanbul’a gelerek, görüşmelere başladı” ifadelerini kullandı.

Patronlar Dünyası’nda yer alan habere göre; Volex, Rekabet Kurumu'na müracaat ederek Murat Ticaret Kablo Sanayi AŞ'nin tüm hisselerini ve bağlı ortaklıkları olan Kablo Ucu Sanayi ve Ticaret AŞ ile Akü Başı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin çoğunluk hisselerini devralmak için resmi izinlerin verilmesini bekliyor.

Londra Borsası'nda işlem gören Volex, kritik güç ve veri iletim ürünlerinin entegre üreticisi olarak tanınıyor.

IRAK'TA PETROL İŞİNE GİRMİŞTİ

Murat Ticaret ve Kablo A.Ş, 16 ülkede fabrika ve merkeze sahip bir şirket. Volex'in bu şirketi satın alması, bugüne kadar yaptığı en büyük satın alma işlemi olarak kayıtlara geçiyor. Volex, 22 ülkede 8 binden fazla çalışanı olan bir şirket ve Türkiye'ye de bu satın alma ile giriş yapmış oluyor. Şirket daha önce de 10 farklı firmayı bünyesine katmıştı. Nat Rothschild, Türk şirketleriyle ilk temasını 2011 yılında Genel Enerji ile kurmuştu. Nat Rothschild, Mehmet Emin Karamehmet ile birlikte Irak'ta petrol arama işine de girmişti.