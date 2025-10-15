Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), yönetim krizleri nedeniyle Britanya Basketbol Federasyonu’nu süresiz olarak askıya aldı.

Bu kararla birlikte Britanya erkek milli takımı, uluslararası turnuvalarda mücadele edemeyecek.

FIBA KARARI AÇIKLADI

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), uzun süredir devam eden yönetim sorunları nedeniyle Britanya Basketbol Federasyonu’nu askıya aldığını açıkladı.

FIBA’dan yapılan yazılı açıklamada, kararın federasyonun “düzenleyici bütünlüğünü yeniden tesis etmek ve sürdürülebilir bir yönetim modeli oluşturmak amacıyla” alındığı belirtildi.

ERKEK MİLLİ TAKIM MEN EDİLDİ

FIBA’nın kararı uyarınca, Britanya Basketbol Federasyonu artık ulusal erkek liglerinde lisans veremeyecek.

Ayrıca Britanya erkek milli takımı, FIBA’nın üst düzey uluslararası turnuvalarında yer alamayacak.

SORUŞTURMA YÜRÜTÜLÜYORDU

FIBA, Ağustos ayında Britanya basketbolundaki “düzenleyici uyumsuzlukları” araştırmak için özel bir komisyon kurmuştu.

Soruşturma süreci sonunda federasyonun yönetimsel yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edildi.

LİG LİSANSI KRİZİ VE MAHKEME SÜRECİ

Federasyon, Nisan ayında Büyük Britanya Basketbol Ligi (GBBL) adlı şirkete, 15 yıllık lisans vererek yeni bir profesyonel erkekler ligi kurma yetkisi tanımıştı.

Ancak bu karar, bazı kulüpler tarafından “yasadışı ve adaletsiz” olarak nitelendirildi.

Toplam 9 kulüp, yeni lige katılmayı reddederek federasyona karşı Yüksek Mahkeme’de dava açtı.

BAŞKAN İSTİFA ETTİ

Kriz devam ederken Britanya Basketbol Federasyonu Başkanı Chris Grant da üç gün önce “kişisel nedenlerle” görevinden istifa etti.

Federasyonda yaşanan yönetim boşluğunun, FIBA’nın askıya alma kararında etkili olduğu bildirildi.