British Friendly yeni pazarlama müdürünü atadı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
British Friendly yeni pazarlama müdürünü atadı

British Friendly, 2 Eylül'de Pouja Barot'upazarlama müdürü olarak atadı.

Barot, Haziran ayında British Friendly'nin Kritik Hastalık Sigortası lansmanını destekleyen pazarlama stratejisinin planlanması ve uygulanmasında öncü bir rol üstlendi.

Yeni görevi, Dostluk Derneği'nin pazarlama stratejisini daha da geliştirmek ve üyeler ile danışmanlar için ürün ve hizmet kalitesini artırmaya odaklanmak olacak.

British Friendly Satış ve Pazarlama Direktörü Natalie Summerson atama hakkında “Pouja, British Friendly için uzun yıllardır büyük bir kazanım oldu ve içeriden üst düzey pozisyonlara terfi ettirmenin doğru bir karar olduğuna inanıyoruz" açıklamasında bulunurken Pouja "British Friendly'deki yeni görevi üstlenme fırsatından dolayı heyecanlıyım" diye konuştu.

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