Britney Spears babasından gelen sağlık haberine kahroldu

Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears'ın üzerindeki vasiliğinin kaldırılması için 13 sene mücadele ettiği babasının sağlık durumu ağırlaştı. Vücudunda ciddi bir enfeksiyon bulunan Spears'in babasının bacağı kesildi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Britney Spears babasından gelen sağlık haberine kahroldu

Dünyanın önde gelen haber sitesi TMZ'nin elde ettiği bilgilere göre, Britney Spears'ın babası Jamie Spears'ın bacağı bir ay önce kesildi. Site, baba Jamie'nin enfeksiyondan dolayı ayağının kesilmesini, kızı ile tekrar barışması için umut olduğu yönünde yorumladı.

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ENFEKSİYONDAN DOLAYI BACAĞI KESİLDİ

Doğrudan bilgiye sahip kaynaklar TMZ'ye Jamie'nin,bacağındaki ağır enfeksiyondan dolayı beş ameliyat geçirdiğini aktardı. Enfeksiyon kontrol altına alınmayınca doktorlar, Jamie'nin bacağını kesmek zorunda kaldı.

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BABASINDAN VASİLİĞİNİ ALMAK İÇİN MÜCADELE ETMİŞTİ

2008'de alınan karar doğrultusunda Britney Spears'ın bağımsızlığının ciddi bir bölümü elinden alınmış; finansal, kariyer ve kişisel kararlarının çoğu, vasiliğine atılan babası Jamie Spears tarafından alınır hale gelmişti. 13 yıl süren vasiliğinin bitmesinin ardından Spears özgürlüğüne kavuşmuş ve babasıyla arası açılmıştı.

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