Britney Spears doğum gününde boşandı

Üç kez evlenen şarkıcı aşkta aradığı mutluluğu bir türlü bulamadı. Spears, geçen aylarda yaptığı açıklamada 'Kendimle evlendim' diyerek herkesi şaşırtmıştı.

ABD'li ünlü şarkıcı Britney Spears, Haziran 2022'de Sam Asghari ile evlenmişti. Ancak ünlü isim üçüncü evliliğinde de aradığı mutluluğu bulamamış ve 14 ay sonra eşinden ayrılmıştı.

DOĞUM GÜNÜNDE AÇIKLANDI

Boşandıktan sonra "Yaşadığım müddetçe başka bir erkekle birlikte olmayacağım!" açıklamasını yapan ünlü yıldız, doğum gününde artık bekar bir kadın olduğunu açıkladı.

Spears ve 30 yaşındaki Sam Asghari, görkemli düğünlerinden 13 ay sonra ayrılmışlardı. Ağustos 2023'te de şiddetli geçimsizlik gerekçesiyle boşanma davası açmışlardı.

Mahkeme, çiftin boşanma davasının nihai kararını dün verdi ve çifti yasal olarak resmen boşanmış ve bekar ilan etti.

YASAL OLARAK DUYURULDU

Ünlü yıldız bu haberi 43’üncü yaş gününde almış oldu. Hayranları boşanma haberini “Britney Kaliforniya mahkemelerinden bir tür hediye aldı” şeklinde yorumladı.

People dergisinin haberine göre, ünlü şarkıcının eski kocası Sam Asghari'den boşanmasının 2 Mayıs'ta Los Angeles'ta sonuçlanmasından yedi ay sonra, 2 Aralık Pazartesi günü yasal olarak bekar ilan edildi.

Boşanma davasında herhangi bir çekişmeli durum yaşanmazken taraflar evlenmeden önce imzaladıkları evlilik sözleşmesinde yer alan koşulları yerine getirdi.

Britney Spears’la evlenmeden önce modellik ve dansçılık yapan fitness eğitmeni Sam Asghari geçtiğimiz günlerde ünlü şarkıcıdan ayrıldıktan sonra hayatına mutlu mesut devam ettiğini ve işlerine odaklandığını söylemişti.