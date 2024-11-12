Britney Spears nafakaya veda ediyor

Britney Spears, 15 Kasım Cuma günü son çocuk nafaka ödemesini yaparak, yıllardır süregelen bir dönemi kapatacak. Oğlu Jayden James'in 18 yaşına girmesinin ardından, Britney son 10.000 dolarlık ödemesini gerçekleştirecek. Jayden, birkaç ay önce Hawaii'den Kaliforniya'ya taşındı ve annesiyle birkaç kez görüşme fırsatı buldu.

2004 yılında boşandığı eski eşi Kevin Federline'a yaptığı çocuk nafakası ödemeleri, 18 yaşına gelen oğlu Sean Preston'ın ardından 20.000 dolardan 40.000 dolara çıkmıştı. Ancak, Jayden'ın da 18 yaşını doldurmasının ardından bu ödeme sona erecek.

Bir süre önce, Britney’nin avukatı Laura Wasser ve Kevin’in avukatı Mark Vincent Kaplan arasında, ödemelerin ne kadar süreceği ve ne kadar olacağı konusunda bir tartışma yaşanmıştı. Ancak taraflar, ödemelerin Kasım ayında sona ermesi konusunda uzlaştılar.

Bu son ödeme ile Britney'nin çocuklarıyla olan ilişkisi yeni bir döneme girebilir. Jayden ve Sean Preston uzun yıllardır annelerinden uzak yaşamışlardı, ancak Jayden’ın dönüşü ve annesiyle zaman geçirmesi, aralarındaki buzları eritmiş gibi görünüyor. Cuma günü gerçekleşecek ödeme, Britney için hem mali hem de duygusal bir kapanışı simgeliyor.

Şimdi, Britney'nin çocuklarıyla kuracağı yeni ilişki, özellikle Jayden’ın yetişkinliğe adım atmasıyla farklı bir boyut kazanabilir.