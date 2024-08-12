Broad Peak Dağı'nı temizleyen dağcıdan kötü haber

Bugün erken saatlerde ana kamptan ayrılan Broad Peak Kurtarma Ekibi, Birinci Kamp'a ulaştı ve Sadpara'nın ölümünü doğruladı.

Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Hasan Şagri'nin cesedini K2'nin en yüksek noktasından ana kampa başarıyla ulaştırdıktan günler sonra Sadpara, Portekizli bir dağcıyla birlikte Broad Peak'e tırmanmak için yeni bir keşfe çıkmıştı.

Yolda Portekizli dağcının rahatsızlanması üzerine ikili, ana kampa geri dönmeye karar verdi. Ne yazık ki Sadpara dönüş yolunda 1 numaralı kamp alanında başına bir kaya parçası isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.

Kurtarma ekibi, Sadpara'nın naaşının Japon kampına nakledildiğini ve bugün saat 14.00'te ana kampa götürüleceğini, buradan da ordu helikopteriyle Skardu'ya nakledileceğini bildirdi.

35 yaşındaki dağcı, yazları dağ tırmanışı yaparak, kışları ise tarımla geçimini sağlıyordu.

Dağcı arkasında üç kız ve bir erkek evladın yanı sıra yaslı bir eş bıraktı.