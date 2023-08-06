Broadway yııldızı Clifton Oliver hayatını kaybetti

47 yaşındaki Broadway yıldızı Clifton Oliver, hayatını yitirdi. Acı haberi Oliver'ın kız kardeşi Roxy Hall duyurdu

Broadway yııldızı Clifton Oliver hayatını kaybetti

Oyuncu Clifton Oliver'dan acı haber geldi. Oliver'ın 47 yaşında vefat ettiği öğrenildi. Bir süredir hastalıklarla mücadele eden Clifton Oliver'ın ölüm nedeni açıklanmadı.

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Oyuncunun hayata veda ettiğini ise kız kardeşi Roxy Hall duyurdu. Hall, "Kalbim hem üzgün hem de çok mutlu! Onu özleyeceğim" ifadelerini yayınladı.

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3 Aralık 1975'te doğan Clifton Oliver, 'Wicked' topluluğuna katıldıktan sonra Broadway'de yedek oyuncu olarak görev yapmıştı. 2011'de 'Aslan Kral'da 'Simba'yı canlandıran Oliver, 'Dreamgirls' ve 'Motown the Musical' gibi ulusal tur yapan oyunlarda da rol almıştı.

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