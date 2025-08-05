Brokoli efsanesi çöküyor!

Brokoli, yıllardır sağlıklı beslenmenin yıldızı olarak sofralarda yerini aldı. Antioksidan zengini yapısı, yüksek lif içeriği ve vitamin deposu olmasıyla “süper gıda” unvanını kazanan bu sebze, kanser riskini azaltmaktan kalp sağlığını desteklemeye kadar pek çok fayda sağladı. Ancak son bilimsel çalışmalar ve uzman görüşleri, brokolinin bilinçsiz tüketiminin beklenmedik sağlık sorunlarına yol açabileceğini ortaya koydu.

Uzmanlar, özellikle tiroid hastaları ve hassas sindirim sistemine sahip kişiler için brokoli tüketiminde dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

BROKOLİNİN SAĞLIK YARARLARI: BİLİM NE DİYOR?

Brokoli, lahanagiller familyasından gelen ve besin değeriyle dikkat çeken bir sebze. İçeriğindeki sülforafan, glukorafanin, lutein ve zeaksantin gibi güçlü antioksidanlar, serbest radikallerin yol açtığı hücre hasarını önleyerek kanser riskini azaltmada etkili.

ABD’deki Johns Hopkins Üniversitesi’nden Dr. Elizabeth H. Jeffery’nin yürüttüğü bir çalışma, brokolideki sülforafanın özellikle kolon, prostat ve meme kanseri riskini azalttığını gösterdi. Ayrıca, 100 gram haşlanmış brokolinin sadece 35 kalori içermesi ve yüksek lif oranıyla sindirim sistemini desteklemesi, onu diyet listelerinin vazgeçilmezi haline getirdi.

Brokoli, C vitamini açısından da bir güç merkezi. Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu’ndan beslenme uzmanı Dr. Walter Willett, brokolinin günlük C vitamini ihtiyacının yaklaşık %84’ünü karşıladığını belirtti. Bu, bağışıklık sistemini güçlendirmenin yanı sıra cilt sağlığını destekliyor ve yaşlanma etkilerini geciktiriyor. Ayrıca, yüksek potasyum içeriği kan basıncını düzenlerken, K vitamini ve kalsiyum kemik sağlığını güçlendirdi.

BROKOLİNİN KARANLIK YÜZÜ: GİZLİ RİSKLER

Ancak brokolinin her derde deva olduğu düşüncesi, son araştırmalarla sorgulanmaya başladı.

Uzmanlar, brokolinin bilinçsiz ve aşırı tüketiminin bazı sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyardı.

İngiltere’deki King’s College London’dan endokrinolog Prof. Dr. Ashley Grossman, brokolideki goitrogenik maddelerin tiroid fonksiyonlarını olumsuz etkileyebileceğini belirtti. Goitrogenler, iyot emilimini engelleyerek tiroid hormonlarının üretimini baskılayabilir, bu da özellikle hipotiroidi hastaları için risk oluşturabilir.Brokolinin yüksek lif içeriği, sindirim sistemi için genellikle faydalı olsa da, irritabl bağırsak sendromu (İBS) gibi hassas bağırsak rahatsızlıkları olan bireylerde gaz, şişkinlik ve karın kramplarına neden olabilir.

ABD’deki Mayo Clinic’ten gastroenterolog Dr. Michael Camilleri, brokolinin içerdiği rafinoz adlı karmaşık şekerin fermente olarak sindirim sorunlarını tetikleyebileceğini vurguladı. Bu nedenle, hassas bağırsaklara sahip kişilerin brokoliyi buharda pişirilmiş veya az miktarda tüketmeleri önerildi.

Ayrıca, brokolideki yüksek K vitamini içeriği, kan sulandırıcı ilaçlar (örneğin, varfarin) kullanan kişiler için risk taşıyabilir.

İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS) uzmanlarından Dr. Sarah Jarvis, bu tür ilaçlarla brokoli tüketiminin doktor kontrolünde yapılması gerektiğini belirtti. Nadir de olsa, brokoliye karşı alerjik reaksiyonlar da görülebiliyor; ciltte döküntü, kaşıntı veya solunum güçlüğü gibi belirtiler ortaya çıkarsa derhal tıbbi yardım alınmalı.

SÜLFORAFAN TAKVİYELERİ: YARAR MI, ZARAR MI?

Brokolinin sağlık yararlarının başında gelen sülforafan, artık takviye formunda da satılıyor. Ancak uzmanlar, yüksek doz sülforafan takviyelerinin karaciğer ve böbrek yükünü artırabileceği konusunda uyardı.

Avustralya’daki Monash Üniversitesi’nden toksikolog Dr. Ian Musgrave, sülforafan ihtiyacının doğal yollardan, yani brokoli tüketimiyle karşılanması gerektiğini vurguladı.

Laboratuvar çalışmalarında, brokolideki izotiyosiyanatların genotoksisite (genetik yapıya zarar verme) potansiyeli olduğu öne sürülse de, bu etkiler insanlarda henüz kesinleşmiş değil.

UZMANLARDAN ÖNERİ: ÖLÇÜLÜ TÜKETİM

Uzmanlar, brokolinin haftada 2-3 kez, yaklaşık 1-2 su bardağı miktarında ve tercihen buharda pişirilerek tüketilmesini önerdi.

Buharda pişirme, besin değerlerini korurken sindirimi kolaylaştırıyor. Çiğ tüketim de faydalı olsa da, hassas mideler için risk taşıyabilir.

İngiltere’deki Beslenme ve Diyetetik Derneği’nden Dr. Frankie Phillips, “Brokoli, sağlık için mucizevi bir sebze, ancak her şeyde olduğu gibi ölçülü tüketim anahtar. Aşırıya kaçmak, faydadan çok zarar getirebilir” dedi.

DENGELİ BİR YAKLAŞIM ŞART

Brokoli, antioksidan ve lif zengini yapısıyla sağlıklı beslenmenin vazgeçilmezlerinden biri olmaya devam ediyor. Ancak tiroid hastaları, hassas sindirim sistemi olanlar ve kan sulandırıcı ilaç kullananlar için dikkatli tüketim şart. Bilimsel çalışmalar ve uzman görüşleri, brokolinin bilinçli bir şekilde sofralarda yer alması gerektiğini gösterdi.