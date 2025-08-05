Brokolinin zararlı olabileceği hiç aklınıza gelir miydi?

Brokoli içerisindeki guatrojenik maddelerin, iyot alımını önleyerek tiroid hormon sentezini azaltabileceği belirtiliyor. Bu durum, özellikle tiroid yetmezliği olan bireylerde sorun yaratabiliyor.

Vitamin K yönünden fazlasıyla zengin olan brokoli, bilhassa warfarin benzeri pıhtı önleyici ilaçlarla etkileşerek bu ilaçların etkinliğini düşürebiliyor.

Lifli beslenmeye alışmamış kişilerde fazla brokoli tüketimi kabızlık, ishal veya mide ağrısına neden olabiliyor.

Brokoli, oksalik asit ve fitik asit gibi bazı bileşenler barındırıyor. Bu maddeler, kalsiyum, demir ve magnezyum gibi minerallerle birleşerek vücuttaki emilimlerini kısıtlayabiliyor