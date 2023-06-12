Brooklyn Beckham'ın eşini görenlerin gözleri şaşı oldu

Brooklyn Beckham'ın körkütük aşık olduğu eşi Nicola Peltz kıyafet seçimiyle tüm meraklı bakışları üzerinde topladı. Baştan aşağı içini gösteren elbise giyen Peltz'e bir bakan bir daha baktı.

Brooklyn Beckham'ın eşini görenlerin gözleri şaşı oldu

Efsane futbolcu David Beckham ile Victoria Beckham'ın en büyük oğullar Brooklyn Beckham, model Nicola Peltz ile geçtiğimiz yıl muhteşem bir düğün töreniyle evlenmişti.

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Eşine deliler gibi aşık olduğu bilinen Brooklyn Beckham, Nichola'nın zaman zaman aşırıya kaçan özel tasarım kıyafetlerine de göz yumuyor.

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Son olarak bir davete katılan ikili yine dikkatleri üzerlerine çekmeyi başardılar.

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Nicola Peltz'in tamamen transparan ve iç çamaşırlarını gözler önüne serdiği bir kıyafet giydiğini görenler dönüp dönüp bakmaktan kendilerini alamadılar.

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