Brooklyn Köprüsü'ne donanma gemisi çarptı! Çok sayıda yaralı var

Düzenleme: Kaynak: AA

Meksika donanmasına ait geminin Brooklyn Köprüsü'ne çarpması sonucu en az 19 kişi yaralandı.

Meksika donanmasına ait bir eğitim gemisinin New York'taki Brooklyn Köprüsü'ne çarpması sonucu en az 19 kişinin yaralandığı bildirildi.

Geminin Brooklyn Köprüsü'ne çarptığı anlar sosyal medyada kısa sürede yayılırken, yetkililer 4'ü ağır en az 19 kişinin yaralandığını açıkladı.

277 MÜRETTEBATI BULUNUYORDU

Yerel saatle akşam 20.26'da meydana gelen kazada, 277 mürettebatı bulunan gemi, köprünün yol güvertesine çarptı.

1kapak.jpg

Kameralarca kaydedilen görüntülerde, geminin direklerinin koptuğu ve bazı bölümlerinin kısmen çöktüğü görülüyor.

Kazanın ardından yaralılara acil yardım ulaştırılırken, geminin daha sonra kıyıya çekildiği ve köprünün yeniden trafiğe açıldığı bildirildi.

Son Haberler
Sosyal medya yasağı için yeni düzenleme yolda! Bakan Uraloğlu’ndan yaş sınırı açıklaması
Sosyal medya yasağı için yeni düzenleme yolda! Bakan Uraloğlu’ndan yaş sınırı açıklaması
Muğla açıklarında deprem (18 Mayıs 2025)
Muğla açıklarında deprem
Kayseri'de trafiği tehlikeye atan sürücülere binlerce lira ceza
Kayseri'de trafiği tehlikeye atan sürücülere binlerce lira ceza
Epiduroskopi ile bel fıtığına 30 dakikada veda!
Bel ve bacak ağrısına 30 dakikalık çözüm!
ABD ve İsrail Gazze'de durumu görüştü
ABD ve İsrail Gazze'de durumu görüştü