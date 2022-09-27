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''Aşı olmadığım için 100 milyon Dolar kaybettim'' Brooklyn Nets'in yıldızından flaş açıklamalar

Brooklyn Nets takımının yıldız basketbolcusu Kyrie Irving, ''Dört yılı kaybettim, aşısız (Kovid-19) olduğum için 100 milyon dolarlık bir kontrattan oldum.'' dedi.

Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı - 13:37
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Brooklyn Nets'te forma giyen Kyrie Irving aşı olmayı reddetti ve 100 milyon Dolar'dan oldu

''Aşı olmadığım için 100 milyon Dolar kaybettim'' Brooklyn Nets'in yıldızından flaş açıklamalar
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Brooklyn Nets'te forma giyen yıldız oyuncu Kyrie Irving, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmayı reddetmesi nedeniyle 100 milyon dolarlık kontrat uzatma teklifinin geri çekildiğini söyledi.

AŞI OLMAYI REDDETTİ
ABD'de Kovid-19 aşılarına yönelik zorunluluk nedeniyle geçen sezon mart ayına kadar Brooklyn Nets'in iç saha maçlarına çıkamayan ve eyaletlerde değişen sağlık kanunlarının ardından bazı deplasman karşılaşmalarını da kaçırmak zorunda kalan Irving, aşı olmayı reddetmesi nedeniyle mali yönden büyük kayıplar yaşadığını vurguladı.

''100 MİLYON DOLARLIK BİR KONTRATTAN OLDUM''
ABD basınına konuşan 30 yaşındaki basketbolcu, aşı olmaması nedeniyle kulübün dört yıllık sözleşme uzatma teklifi yapmadığını belirterek, "Dört yılı kaybettim, aşısız olduğum için 100 milyon dolarlık bir kontrattan oldum. Aldığım kararın sonucu bu oldu." dedi.

''GELECEĞİME İLİŞKİN BÜYÜK BİR BELİRSİZLİK VAR''
2016'da NBA şampiyonluğu yaşayan ve 7 kez all-star seçilen Irving, aşı olmama kararının kariyerini tehdit ettiğini de kaydederek, "Aşılı veya aşısız olmak, yeni bir sözleşme almak için önemli rol teşkil ediyor. Geleceğime ilişkin büyük bir belirsizlik var. Bu ligde veya bu takımda kalıp kalmayacağımı bilmiyorum. Bu kararım nedeniyle, hayatım boyunca işimi kaybedebileceğim gerçeğiyle yüzleşmek zorundayım." değerlendirmesinde bulundu.

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