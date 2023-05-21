Broşür dağıtan Saadet Partili teyze gündem oldu. Ne yaş dinledi ne yorgunluk sokak sokak dolaştı

İkinci tur seçimi yaklaşırken sokakta Kemal Kılıçdaroğlu broşürü dağıtan Saadet Partili yaşlı bir kadın gündem oldu.

Broşür dağıtan Saadet Partili teyze gündem oldu. Ne yaş dinledi ne yorgunluk sokak sokak dolaştı

28 Mayıs’ta yapılacak ikinci tur oylaması öncesi adayları destekleyenler propagandalarını yapmaya devam ediyor.

Millet İttifakı ortaklarından olan Saadet Partisi’nin üyeleri de Kemal Kılıçdaroğlu için çalışırken, sosyal medyada paylaşılan bir görüntü dikkat çekti.

İleri yaşlarda olduğu anlaşılan bir kadının yaşını ve yorgunluğunu sorun etmeden çalışarak broşür dağıtması, Millet İttifakı seçmenleri tarafından beğeni topladı. Yaşlı kadının çalışkanlığı sosyal medyada defalarca paylaşılırken, yorumlarda övgüler aldığı da görüldü.

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