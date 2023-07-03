Brozovic resmen Al Nassr'da

Suudi Arabistan Ligi ekibi Al-Nassr, yeni yıldızını açıkladı.
Inter'de forma giyen Marcelo Brozovic, Al-Nassr'a transfer oldu.
Al-Nassr, bu transfer için Inter'e 18 milyon euro ödeyecek.
Hırvat yıldız, Al-Nassr ile 3 yıllık sözleşmeye imza attı.
Arabistan ekibi Al-Nassr, Inter'den Brozovic'i renklerine bağladığını açıkladı.
Suudi Arabistan Ligi ekibi Al-Nassr, yeni yıldızını açıkladı.
Inter'de forma giyen Marcelo Brozovic, Al-Nassr'a transfer oldu.
Al-Nassr, bu transfer için Inter'e 18 milyon euro ödeyecek.
Hırvat yıldız, Al-Nassr ile 3 yıllık sözleşmeye imza attı.