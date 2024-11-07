Bruce Arena, San Jose Earthquakes’in başına geçti

ABD milli takımının eski teknik direktörü ve Major League Soccer (MLS) tarihinin en çok galibiyete ulaşan koçu Bruce Arena, 73 yaşında San Jose Earthquakes’in başına geçti. Arena, San Jose’de hem teknik direktörlük hem de sportif direktörlük görevini üstlenecek.

Arena, daha önce DC United, New York Red Bulls, Los Angeles Galaxy ve New England Revolution takımlarını çalıştırmış, ABD milli takımını 2002 ve 2006 Dünya Kupalarında yönetmişti. San Jose’de ilk kez profesyonel bir maç yönetmiş olan Arena, “San Jose’ye gelmekten büyük heyecan duyuyorum. Bu şehirle özel bir bağım var” dedi.

Earthquakes, bu yıl kötü bir performans sergileyerek 6 galibiyet, 25 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı. Teknik direktör Luchi Gonzalez’in ayrılması sonrası geçici olarak Ian Russell’ın yönetiminde sezonu tamamlayan takım, 78 golle rekor kırdı ve MLS sıralamasının en altında yer aldı.

Kulübün ortağı John Fisher, “Bruce, Amerikan futbol tarihinin en başarılı teknik direktörü. Earthquakes’in başına geçmesiyle San Jose ve Bay Area hak ettiği seviyeye ulaşacak” diye konuştu.