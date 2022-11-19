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Bruce Lee'nin gerçek ölüm nedeni ortaya çıktı

Hong Kong asıllı Amerikalı aktör ve dövüş sanatları ustası Bruce Lee, 20 Temmuz 1973'te 32 yaşındayken yatağında ölü bulunmuştu.

Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi - 19:43
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Bruce Lee'nin gerçek ölüm nedeni ortaya çıktı

Bruce Lee'nin gerçek ölüm nedeni ortaya çıktı
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Yapılan otopsi, Lee'nin beyninin çok fazla şiştiğini göstermişti. Bunun, ölmeden önce Equagesic adlı ağrı kesiciyi almasından kaynaklandığı düşünülüyordu.

Clinical Kidney Journal adlı hakemli bilimsel dergide yayımlanan çalışmanın yazarlarıysa ölüm nedeninin, dövüş sanatçısının böbreklerinin fazla suyu işleyememesi olabileceğini savundu.

Ölmeden önce uyuşturucu su içtikten sonra baş ağrısı ve dönmesi yaşamış

Independent Türkçe'nin haberinde yer verdiği detaylara göre Priscila Villalvazo, Raul Fernandez-Prado ve Maria Dolores Sánchez Niño gibi böbrek hastalıkları uzmanlarının imza attığı araştırmada, beyin ödeminin sebebinin kandaki sodyum konsantrasyonunda azalma (hiponatremi) olabileceği yazdı.

Bilim insanları makalelerinde, Lee'nin ölümüyle ilgili bilinen gerçekleri gözden geçirdi. Aktör, ölmeden önce esrarla su içtikten sonra baş ağrısı ve dönmesi yaşamıştı. Bunun ardından Equagesic alan Lee, iki saat sonra hareketsiz bulunmuştu.

Çalışmanın yazarları, Lee'nin ilacı baş ağrısı ve dönmesinden mustarip olduktan sonra kullandığına dikkat çekti. Uzmanlara göre bu durum, beynin haptan önce şişmeye başladığını düşündürtüyor.

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